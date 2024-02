Wihlborgs Fastigheter AB Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Wihlborgs Fastigheter. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Nur an drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, weshalb die Redaktion die Aktie mit "Gut" bewertet und eine insgesamt "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment abgibt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +5,69 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Wihlborgs Fastigheter-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-4,36 Prozent), weshalb sich eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik ergibt.

Die Analyse der Stimmung rund um die Aktien erfolgte auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Ebenso wies die Rate der Stimmungsänderung zum Positiven, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Wihlborgs Fastigheter bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Zur Beurteilung, ob die Aktie von Wihlborgs Fastigheter aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 69,66 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Gleiches gilt für den RSI25, der ebenfalls mit einem Wert von 56,38 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Wihlborgs Fastigheter eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.