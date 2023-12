Wihlborgs Fastigheter Ab Adr Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wihlborgs Fastigheter-Aktie bei 80,2 SEK liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 95,55 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +19,14 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 80,6 SEK, was einen Abstand von +18,55 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Wihlborgs Fastigheter besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral an einem Tag eingestellt. Aktuell sind die Themen, die die Anleger interessieren, ebenfalls vor allem positiv, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz um die Aktien basiert auf Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. In diesem Zusammenhang wurde die Aktie von Wihlborgs Fastigheter auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität hin untersucht, wobei eine mittlere Aktivität festgestellt wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wihlborgs Fastigheter war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wihlborgs Fastigheter-Aktie beträgt aktuell 24, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein Gesamtrating von "Gut" für die Wihlborgs Fastigheter-Aktie.