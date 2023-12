Wihlborgs Fastigheter Ab Adr Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Stimmung unter den Anlegern für Wihlborgs Fastigheter ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien, und die Aktie erhielt an drei Tagen eine grüne Bewertung. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell sind die Themen, die die Anleger interessieren, ebenfalls vor allem positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie heute führt. Insgesamt erhält Wihlborgs Fastigheter auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz in den vergangenen Monaten zeigt sich, dass die Aktie von Wihlborgs Fastigheter eine übliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und resultiert ebenfalls in einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Wihlborgs Fastigheter-Aktie einen Wert von 43,16 für den RSI7 und 38,92 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Wihlborgs Fastigheter-Aktie aktuell +12,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Für die vergangenen 200 Tage ergibt sich eine Distanz zum gleitenden Durchschnitt von +16,73 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht führt.