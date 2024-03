Wienerberger schließt Übernahme der Creaton GmbH ab

Hannover (ots) -Zusammen so viel mehr: knapp 2000 Beschäftigte an 26 Produktionsstandorten unter einem Dach / Jürgen Habenbacher, COO Germany & Poland, führt einen erweiterten Verantwortungsbereich in der Gruppe und übergibt Geschäftsführung / Sebastian Dresse wird Geschäftsführer der Wienerberger DeutschlandWienerberger, führender Anbieter von Tonbaustoffen für die gesamte Gebäudehülle in Deutschland, hat die Übernahme der seit mehr als 130 Jahren am Markt erfolgreichen Creaton GmbH (Wertingen/Bayern) erfolgreich abgeschlossen. Die acht deutschen Creaton-Produktionsstandorte in Bayern, Thüringen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen werden in das Unternehmen integriert. Die Marke Creaton bleibt erhalten. Künftig arbeiten knapp 2.000 Beschäftigte unter einem Dach.Die Akquisition war im Dezember 2022 eingeleitet worden und unterlag der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Der jetzt genehmigte Erwerb stärkt die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im bedeutenden Markt nachhaltiger Produkte und Lösungen für energieeffizienten Neubau, im Markt der Bestandssanierung sowie im Wasser- und Energiemanagement. Die Vorreiterrolle von Wienerberger bei Innovation und Dekarbonisierung im Bereich der Steildachlösungen wird durch die Akquisition weiter gefestigt. Auch Umwelt- und Klimaziele werden durch den Zusammenschluss und den Einsatz intern entwickelter Technologien schneller und wirtschaftlicher erreicht.Der bisherige CEO der Creaton-Gruppe Sebastian Dresse übernimmt die Geschäftsführung der Wienerberger Deutschland und berichtet an Jürgen Habenbacher, COO Region Germany & Poland der Wienerberger Gruppe, der nach den erfolgreichen Jahren in Deutschland einen erweiterten Verantwortungsbereich führt.Wienerberger hat sich in den Anwendungsbereichen Wand, Fassade und Freiflächen einen ausgezeichneten Ruf geschaffen. Creaton ist nicht nur ein bedeutender Hersteller von Tondachziegeln und Betondachsteinen, sondern verfügt auch über ein breites Sortiment an Solartechnik und Dachsystemzubehör.Jürgen Habenbacher, Chief Operating Officer Region Germany & Poland: "Die Zusammenführung zwei so starker Unternehmen und Marken unter einem Dach ist ein starkes Signal und eine große Verantwortung. Unsere gemeinsame Expertise und Innovationskraft ermöglichen es uns, zukunftsweisende Lösungen für den Neubau und die Renovierung zu entwickeln und unsere Position weiter zu stärken. So ebnen wir den Weg für eine nachhaltige Zukunft, die allen Generationen zugutekommt."Sebastian Dresse, bisher Geschäftsführer Creaton GmbH und künftig Geschäftsführer der Wienerberger Deutschland: "Ich freue mich für die Aktivitäten der Wienerberger die Verantwortung als Geschäftsführer zu übernehmen. Zusammen können wir mit unseren starken Marken, unserer regionalen Kundennähe, sowie unserem einzigartigen Produkt- und Dienstleistungsportfolio gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeitern so viel mehr erreichen."Die Akquisition wurde möglich durch den Erwerb der früheren französischen Creaton-Mutterfirma Terreal mit ihren Aktivitäten in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den USA.Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: "Die Sanierung und Renovierung des europäischen Gebäudebestands ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität und ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Schaffung von leistbarem Wohnraum. Mit der Übernahme von Terreal und dem Aufbau zum europäischen Steildach-Experten, der Solar-, Regenwasser- und andere Lösungen einschließlich Zubehör und Dämmung für das Dach integriert, schafft wienerberger nun eine starke Plattform für weiteres Wachstum".Pressekontakt:Britta WarmbierLeitung Marketing und KommunikationWienerberger GmbHTel.: 0511 / 610 70 544E-Mail: britta.warmbier@wienerberger.comOriginal-Content von: Wienerberger GmbH, übermittelt durch news aktuell