Wienerberger ist zurück!

Wienerberger: Analyse der Aktienbewertung

Die Dividendenrendite von Wienerberger liegt derzeit bei 3,82 Prozent, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Branchendurchschnitt (3,43%) bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral gegenüber Wienerberger, mit überwiegend positiven Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien sowie eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Wienerberger-Aktie der letzten 200 Handelstage (30,2 EUR) eine Abweichung von +14,57 Prozent zum gleitenden Durchschnitt von 26,36 EUR aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (24,83 EUR) liegt der letzte Schlusskurs um +21,63 Prozent über diesem Wert, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält Wienerberger in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.