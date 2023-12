Wienerberger Baustoffindustrie ist zurück!

Die Wienerberger Aktie wird derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf verschiedenen technischen Analysen und Stimmungsindikatoren. Der Kurs liegt 16,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 13,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies deutet auf eine positive kurz- und langfristige Entwicklung hin.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist größtenteils positiv, mit sieben positiven und einem negativen Tag in den letzten Tagen. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Wienerberger Aktie wird ebenfalls als positiv bewertet, basierend auf der Anzahl und Intensität der Diskussionen im Internet sowie der positiven Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Wienerberger Aktie für einen Zeitraum von 7 Tagen als "Neutral" bewertet, während der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Gut" ergibt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine positive Bewertung für die Wienerberger Aktie, sowohl aus technischer Sicht als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung und den RSI.