Wienerberger Baustoffindustrie Aktie: Grund zur Freude?

Die österreichische Baustofffirma Wienerberger hat kürzlich eine Dividendenrendite von 3,17 Prozent bekannt gegeben, was nur 0,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Wienerberger-Aktie derzeit bei 32,72 EUR, was einer Abweichung von +9,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Abweichung zum gleitenden Durchschnitt bei +20,92 Prozent, was ebenfalls als "gut" eingeschätzt wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche, hat die Wienerberger-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,13 Prozent erzielt, was 19,53 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, zeigt in den letzten zwei Wochen vorwiegend positive Themen in Bezug auf Wienerberger. Dies resultiert in einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.