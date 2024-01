Wienerberger Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Wienerberger im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den negativen Themen rund um Wienerberger, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Wienerberger eine Rendite von 17,15 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Baumaterialien"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,26 Prozent, wobei Wienerberger mit 11,89 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei einer Dividende von 3,82% ist Wienerberger im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (3,59%) nur leicht höher zu bewerten, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Wienerberger in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Redaktion führt. Die Aktie erhält auch in Bezug auf die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie ein "Schlecht"-Rating, da über Wienerberger deutlich weniger diskutiert wurde als normal und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist.

Insgesamt ergibt sich daraus, dass die Aktie von Wienerberger ein "Schlecht"-Rating erhält.