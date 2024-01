Wienerberger Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Wienerberger wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") bewertet. Mit einer Rendite von 17,15 Prozent liegt Wienerberger mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere Rendite der "Baumaterialien"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 4,12 Prozent, was bedeutet, dass Wienerberger auch hier mit 13,04 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wienerberger liegt bei 64,15, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt für Wienerberger bei 30, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wienerberger derzeit bei 26,56 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 29,26 EUR erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +10,17 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 27,06 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +8,13 Prozent ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Wienerberger ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".