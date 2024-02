Wienerberger Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Wienerberger Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 41,07, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung dieses Signals als "Neutral" betrachtet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch hier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Wienerberger Aktie aktuell einen Wert von 3,17 Prozent auf, der leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Wienerberger besonders negativ diskutiert, wobei negative Themen an sechs Tagen die Diskussion dominierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Wienerberger eine Rendite von 15,13 Prozent erzielt hat, was mehr als 19 Prozent über dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Die "Baumaterialien"-Branche verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,83 Prozent, während Wienerberger eine Rendite von 18,96 Prozent erzielte. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.