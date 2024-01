Wienerberger Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Wienerberger diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Wienerberger, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wienerberger-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,63 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 28,46 EUR weicht somit um +6,87 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 27,67 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht nur um +2,86 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Wienerberger-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, erhält Wienerberger ebenfalls gute Bewertungen. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Wienerberger mit einer Rendite von 14,18 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 13 Prozent über der durchschnittlichen Rendite liegt. Auch im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,37 Prozent aufweist, liegt Wienerberger mit 12,8 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.