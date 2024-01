Wienerberger Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Wienerberger. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Allerdings hat sich die Stimmung für Wienerberger in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen für Wienerberger nicht außergewöhnlich hoch, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wienerberger-Aktie mit 7,3 deutlich niedriger ist als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Baumaterialien" (18,97). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Wienerberger-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 35,9 und die "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 14,24 aufweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.