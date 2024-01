Wienerberger Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Diskussionen über Wienerberger in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Meinung der Redaktion, dass die Aktie von Wienerberger in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien in der "Baumaterialien"-Branche erzielte Wienerberger in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,15 Prozent. Die durchschnittliche Steigerung ähnlicher Aktien in dieser Branche lag bei 4,89 Prozent, was bedeutet, dass Wienerberger im Branchenvergleich um 12,27 Prozent besser abschneidet. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 4,89 Prozent, womit Wienerberger um 12,27 Prozent über diesem Wert liegt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wienerberger liegt mit einem Wert von 7,3 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 18. Ein niedrigeres KGV deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In der technischen Analyse erhält die Wienerberger-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 26,48 EUR weist eine Abweichung von +10,05 Prozent zum aktuellen Kurs (29,14 EUR) auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 26,49 EUR über dem letzten Schlusskurs (+10 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.