Wienerberger Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Aktie von Wienerberger wurde in den letzten Monaten intensiv im Netz diskutiert, was auf eine erhöhte Aktivität hindeutet. Dies deutet auf ein positives Sentiment hin. Insgesamt wird die Aktie von Wienerberger als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) einen Wert von 7,55 auf, was 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb Wienerberger in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Wienerberger eine Dividendenrendite von 3,17 % bietet, was geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 3,64 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wienerberger-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf einer etwas längerfristigen Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Wienerberger gemäß dieser Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.