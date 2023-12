Wienerberger Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Wienerberger weist ein KGV von 7,3 auf, was deutlich unter dem Branchenmittel im Bereich "Baumaterialien" liegt. Das Branchen-KGV beträgt 18,43, was einen Abstand von 60 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche hat Wienerberger in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,15 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,71 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Wienerberger um 16,71 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Wienerberger ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Wienerberger-Aktie mit 27,7 EUR um +5,08 Prozent über dem GD200 (26,36 EUR), was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Ebenso zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, einen Kurs von 24,69 EUR, was einer Entfernung von +12,19 Prozent entspricht. Damit wird auch hier der Kurs der Wienerberger-Aktie als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Wienerberger-Aktie aufgrund der unterbewerteten fundamentalen Kennzahlen, der überdurchschnittlichen Performance im Vergleich zur Branche und dem positiven charttechnischen Signal.