Wienerberger Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein häufig verwendetes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir werfen einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Wienerberger. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 11,76 Punkte, was bedeutet, dass Wienerberger im Moment überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was dazu führt, dass das Wertpapier insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8, was bedeutet, dass die Börse 8,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Wienerberger zahlt. Dies ist 57 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 18 und führt dazu, dass der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche erzielte Wienerberger in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,13 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,32 Prozent gefallen sind. Dies ergibt eine Outperformance von +17,45 Prozent im Branchenvergleich, wodurch Wienerberger in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den vergangenen Tagen eher negative Themen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Aktie von Wienerberger insgesamt als "Neutral" eingestuft.