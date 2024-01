Wienerberger Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Wienerberger liegt bei 64,15, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und somit eine "Neutral" Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Wienerberger daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 3,82 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,62 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Wienerberger-Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich die Anleger-Stimmung bei Wienerberger insgesamt eher neutral. Die Analyse der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Wienerberger derzeit auf 26,56 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 29,26 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,17 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 27,06 EUR, was dazu führt, dass die Aktie mit +8,13 Prozent Abstand ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Wienerberger somit die Gesamtnote "Gut".