Wienerberger Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten zwei Wochen wurde Wienerberger von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. In Anbetracht dieser Faktoren ist die Anleger-Stimmung auf einer guten Ebene, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wienerberger bei 7,53 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 18,92 für die Branche "Baumaterialien". Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Wienerberger-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 78, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein schlechtes Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liefert hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein schlechtes Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Wienerberger in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz. Die Aktie erhält daher eine gute Bewertung. Darüber hinaus wurde über Wienerberger deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein gutes Rating.