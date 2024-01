Wienerberger Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

In den letzten Wochen konnte bei Wienerberger kein wesentlicher Wandel der Stimmung und des Buzz festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass Wienerberger mit einem Wert von 7,3 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt bewertet werden kann. In Bezug auf die Aktienkursperformance hat Wienerberger im Vergleich zur Branche "Baumaterialien" eine Rendite von 17,15 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch die Dividendenrendite von 3,82 Prozent liegt leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,62 Prozent. Aufgrund dieser Faktoren wird Wienerberger in den Kategorien "Gut" und "Neutral" eingestuft.

Sollten Wienerberger Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Wienerberger jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Wienerberger-Analyse.

Wienerberger: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...