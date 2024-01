Wienerberger Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Wienerberger wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wienerberger-Aktie als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 25,93 über 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Wienerberger-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 3,17% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,66% im Bereich Baumaterialien, wird die Wienerberger-Aktie nur leicht niedriger bewertet, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Wienerberger-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 14,18% erzielt, was 14,04% über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.