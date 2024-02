Wienerberger Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Aktienkurs von Wienerberger hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,13 Prozent erzielt, was 18,82 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -3,69 Prozent, und Wienerberger liegt momentan 18,82 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Wienerberger-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,13 EUR. Der letzte Schlusskurs (32,4 EUR) weicht somit um +19,42 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (30,26 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,07 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating zur Folge hat.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Wienerberger aktuell 3, was eine negative Differenz von -0,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" ergibt. Daher erhält Wienerberger eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Wienerberger eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich für Wienerberger in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".