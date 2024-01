Wienerberger Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wienerberger-Aktie beträgt derzeit 35, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 14,24, was bedeutet, dass Wienerberger in diesem Zeitraum überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +14,38 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs der Wienerberger-Aktie vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +16,37 Prozent und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Wienerberger in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung in Richtung Negativität festgestellt. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet, während die Stärke der Diskussion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt bekommt Wienerberger also für diese Stufe ein "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Wienerberger eine Dividendenrendite von 3,82 % aus, was 0,24 Prozentpunkte über dem branchenüblichen Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral".