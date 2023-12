Wienerberger Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Wienerberger ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Wienerberger bei 26,38 EUR liegt, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Der Aktienkurs von 27,5 EUR liegt 4,25 Prozent über diesem Wert, was als positiv zu bewerten ist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 24,46 EUR, was einen Abstand von +12,43 Prozent und somit ein "Gut"-Signal für die Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Befund auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Wienerberger beträgt 14,1 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und die Aktie als "Gut" einstuft. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 22,71 ebenfalls eine Überverkauft-Situation, wodurch die Aktie auch hier mit "Gut" bewertet wird.

Die Dividendenrendite von Wienerberger beträgt derzeit 3,82 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,41 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividende als "Neutral" bewertet.