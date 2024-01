Wienerberger Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Wienerberger-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 26,56 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 29,26 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen positiven Abstand von +10,17 Prozent zum GD200 und von +8,13 Prozent zum GD50 aufweist, was als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Die Diskussionen in den sozialen Medien und Foren zeigen keine auffälligen Neigungen zu positiven oder negativen Themen, weshalb wir dieses Kriterium als "Neutral" bewerten.

Auch die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. Zwar wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, dennoch wird die Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wienerberger bei 7,3 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 18,93. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.