Wienerberger Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Aktienkurs von Wienerberger hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance seines Sektors "Materialien" eine Rendite von 15,13 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Baumaterialien" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,3 Prozent, wobei Wienerberger mit 18,43 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite liegt Wienerberger mit 3,17 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wienerberger beträgt 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 19,11 deutlich niedriger ist. Aus fundamentaler Sicht ist Wienerberger daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf die Anleger-Stimmung wurde Wienerberger in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die allgemeine Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier eine Einstufung als "Gut".

Insgesamt zeigt die Bewertung in den verschiedenen Kategorien eine sehr positive Entwicklung der Wienerberger-Aktie und weist darauf hin, dass sie bei Anlegern sehr beliebt ist.