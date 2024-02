Wienerberger Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die österreichische Baustoffgruppe Wienerberger weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,17 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Daher gilt die Aktie in Bezug auf die Dividendenrendite als neutral bewertet.

Die Anlegerstimmung bezüglich Wienerberger spiegelt sich in den Diskussionen in den sozialen Medien wider. In den vergangenen Wochen dominierten überwiegend positive Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Somit wird das Unternehmen von der Redaktion als neutral eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Wienerberger auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was als gut bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt wird Wienerberger in diesem Punkt als gut bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Wienerberger in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an negativen Kommentaren, was zu einer schlechten Bewertung durch die Redaktion führt. Die häufigen Diskussionen über das Unternehmen führen allerdings zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Anlegerfokussierung.

Insgesamt wird die Aktie von Wienerberger daher aus Sicht der Redaktion als neutral bewertet.