Wienerberger Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von Wienerberger hat im letzten Jahr eine Rendite von 17,15 Prozent erzielt, was 11,32 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,83 Prozent liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut". Die Dividendenrendite liegt bei 3,82 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent liegt, daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,3, was 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 18,97 ist, was auf eine Unterbewertung hinweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentalen Analyse führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an fünf Tagen vorherrschten, und an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wienerberger. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.