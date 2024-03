Wiener Privatbank Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Wiener Privatbank":

Der Aktienkurs der Wiener Privatbank hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,34 Prozent erzielt, was 20,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 13,28 Prozent liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt die mittlere jährliche Rendite 11,31 Prozent, und die Wiener Privatbank liegt aktuell 18,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei einer Dividendenrendite von 4,72 % liegt die Wiener Privatbank 1,22 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von Kapitalmärkten. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Wiener Privatbank aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 20 als überverkauft gilt, was zu einer positiven Bewertung dieses Signals führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 38, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Bewertung als "Gut" eingestuft.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 6,03 EUR für den Schlusskurs lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 5,55 EUR, was einer negativen Abweichung von 7,96 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 5,39 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Wiener Privatbank für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.