Wiener Privatbank Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Derzeit hat die Wiener Privatbank ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8, was bedeutet, dass die Börse 8,78 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 63 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Wiener Privatbank mit 3,97 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der "Kapitalmärkte"-Branche. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat die Wiener Privatbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,36 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Performance in der Branche um 15,14 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet eine Underperformance von -28,49 Prozent für die Wiener Privatbank. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Wiener Privatbank um 30,51 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Wiener Privatbank ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Wiener Privatbank zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird die Wiener Privatbank insgesamt als "Neutral" eingestuft.