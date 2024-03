Wiener Privatbank Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Wiener Privatbank":

Der Aktienkurs der Wiener Privatbank hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -7,34 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche bei 9,84 Prozent, wobei die Wiener Privatbank um 17,18 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Wiener Privatbank als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wiener Privatbank-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 55,56 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Wiener Privatbank.

Auf fundamentalen Basis ist die Wiener Privatbank im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) unserer Ansicht nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,54, was einem Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,26 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie der Wiener Privatbank.