Wiener Privatbank Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Wiener Privatbank":

Der Aktienkurs der Wiener Privatbank weist eine Rendite von -7,34 Prozent auf, was mehr als 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich dazu konnte die "Kapitalmärkte"-Branche in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 8,1 Prozent erzielen, wobei die Wiener Privatbank mit 15,44 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Wiener Privatbank mit 4,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,23 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wiener Privatbank weist ein Niveau von 100 auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die Wiener Privatbank zeigen ein überwiegend neutrales Stimmungsbild. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Aktie der Wiener Privatbank laut der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.