Wien setzt für sein Klimaziel auf Fernwärme aus Abwasser

WIEN (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt setzt Wien nicht zuletzt auf Fernwärme aus Abwasser. In der Zwei-Millionen-Metropole wurde am Dienstag die erste Ausbaustufe einer Wärmepumpe in Betrieb genommen, die die Abwärme aus einer benachbarten Kläranlage nutzt. Es handelt sich laut Wien Energie um die größte derartige Anlage Europas. Aus dem gereinigten Wasser werde letztlich eine Wärme von bis zu 90 Grad Celsius erzeugt. Das heiße Wasser fließt über das Fernwärmenetz in die Wohnungen. Im Vollausbau soll am Standort Fernwärme mit einer Leistung von 110 Megawatt erzeugt werden - mit der bis zu 112 000 Haushalte versorgt werden können. Die jährliche CO2-Einsparung wurde mit bis zu 300 000 Tonnen beziffert. Österreichs Hauptstadt will bis 2040 klimaneutral sein./mrd/DP/jha