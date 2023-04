Ein Wiedersehen mit neuen Geschäftsmöglichkeiten: die 47th JINHAN FAIR wird eröffnet

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Die47. JINHAN FAIR wurde feierlich am 21. April eröffnet. Als One-Stop-Sourcing-Messe für Heim- und Geschenkartikel findet die JINHAN FAIR nach einem dreijährigen Ausfall wieder statt, um die führende Rolle von China in globalen Lieferketten und das robuste Wachstum der Heim- und Geschenke-Branche zu ermöglichen.Auf einer Fläche von 85.000 Quadratmetern hat die Messe 900 führende Unternehmen aus den Bereichen Wohnen und Geschenke zusammengebracht, um ihre innovativen und trendigen Produkte vorzustellen. Die Messe hat auch ein großes Spektrum von Facheinkäufern aus mehr als 160 Ländern und Regionen angezogen.Trendy Produkte, die den Reiz der innovation zeigenDer Außenhandel von China, der in den letzten drei Jahren von der Covid-19-Pandemie betroffen war, steht angesichts der zunehmend komplexen Handelslandschaft und den unsicheren Aussichten für den Handel immer noch vor großen Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund nehmen chinesische Hersteller von Haushaltswaren und Geschenkartikeln die Herausforderungen an, um mit Designinnovationen Wachstumsdynamik aufzubauen.Rising Sun, Yongjiu, und Home Broad haben als erste chinesische Hersteller von Haushaltswaren und Geschenkartikeln viele unabhängig voneinander entworfene neue Produkte eingeführt. Es gibt modulare, umweltfreundliche, minimalistische, multikulturelle und andere Stile. Schwarzgold, Messing, Rosa und andere Farben; geschwungene Formen, kreisförmige Linien, geometrische Muster und andere Designelemente; Baumwolle und Leinen, Rattan, Marmor und andere natürliche Materialien, die den globalen Trend von Haushalts- und Geschenkprodukten anführen.Anziehen von globalen Käufern aus allen EckenKäufer aus aller Welt wie UMA,ELICO, WOOLWORTH waren anwesend. Mascagni Casa srl aus Italien ist seit mehr als zehn Jahren in Folge ein großer Abnehmer der JINHAN FAIR, und fast 90% ihrer Produkte werden aus China bezogen.Erschließung weiterer Marketingkanäle durch Offline-Online-integrationUm das Angebot effizient an die Nachfrage anzupassen, nutzt JINHAN FAIR seine Marketingkanäle und Big-Data-Technologie, um globale Käufer über mehrere Kanäle online und offline einzuladen. Für Einkäufer, die nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen können, stehen „Sourcing Matching" und „Virtual Visit" zur Verfügung, um ihre Bedürfnisse mit den Ausstellern abzustimmen und neue und beliebte Produkte zu entdecken. Bisher hat die JINHAN FAIR fast 1.200 Bestellungen erhalten und fast 180 Beschaffungsabgleiche durchgeführt, die ausländische Einkäufer aus den USA, Deutschland und vielen anderen Ländern und Regionen anlockt.Mit dem Ziel, mehr Geschäftsmöglichkeiten auf dem internationalen Markt zu entdecken, wird die JINHAN FAIR mit noch mehr Aktivitäten geschäftliche Höhepunkte schaffen und Kooperationen für alle Teilnehmer ermöglichen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2060924/The_47th_JINHAN_FAIR.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ein-wiedersehen-mit-neuen-geschaftsmoglichkeiten-die-47th-jinhan-fair-wird-eroffnet-301805892.htmlPressekontakt:Yongyi Xu,Telefon: +86-18927506411Original-Content von: Jinhan Fair for home & gifts, übermittelt durch news aktuell