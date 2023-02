Wiederholungswahl in Berlin gestartet

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In Berlin ist am Sonntagmorgen die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl gestartet. Auch die Bezirksversammlungen müssen neu gewählt werden, weil es im ersten Versuch, der gleichzeitig mit der Bundestagswahl am 26. September 2021 stattfand, erhebliche Unregelmäßigkeiten gegeben hatte. Unter anderem wurden falsche Stimmzettel verwendet oder sie fehlten ganz, es gab zu wenige Wahlurnen und lange Schlangen mit teils stundenlangen Wartezeiten.

Teilweise waren Ergebnisse zunächst geschätzt worden. Laut offiziellem Ergebnis war aus dem Urnengang für das Abgeordnetenhaus die SPD als stärkste Kraft hervorgegangen und hatte mit Grünen und Linken eine Koalition gebildet. Laut Umfragen ist nun die CDU klar stärkste Kraft, für eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot könnte es aber trotzdem reichen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur