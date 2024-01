Wieder Beschuss an Grenze zwischen Israel und Libanon

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon hat es auch am Dienstag wieder gegenseitigen Beschuss zwischen Israels Armee und der libanesischen Hisbollah gegeben. Israels Militär hat eigenen Angaben zufolge mehrere Raketenstarts aus dem Nachbarland registriert. Einige Raketen seien abgefangen worden. Im Norden des Landes wurde demnach Raketenalarm ausgelöst.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz teilte mit, israelische Stellungen angegriffen zu haben. Israel habe als Reaktion darauf die Außenbezirke mehrerer Dörfer im Grenzgebiet im Libanon beschossen, hieß es aus libanesischen Sicherheitskreisen. Bei dem Artilleriefeuer seien in einer Ortschaft mehrere Häuser zerstört worden. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober in Israel kommt es in der israelisch-libanesischen Grenzregion immer wieder zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen wie der Hisbollah. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006. Auf beiden Seiten gab es Tote. Die Hisbollah berichtete jüngst von mehr als 160 Toten in ihren Reihen. Israel fordert einen Rückzug der schiitischen Gruppierung von der Grenze.

Im Libanon haben nach Angaben der Organisation für Migration (IOM) wegen der anhaltenden Spannungen seit Oktober mehr als 83 000 Menschen ihre Heimatorte verlassen. Auf israelischer Seite sind nach Darstellung des israelischen Verteidigungsministers Joav Galant mehr als 80 000 Israelis aus ihren Heimatorten evakuiert worden./wh/DP/jha