Wie weit geht es abwärts? - Eine Analyse zur Regions Aktie

Die Regions-Aktie weist in den letzten 200 Handelstagen einen Schlusskursdurchschnitt von 21,38 USD auf. Jedoch wurde am letzten Handelstag ein Schlusskurs von 16,71 USD erzielt, was einen Unterschied von -21,84 Prozent ausmacht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine negative Bewertung. Für eine Chartanalyse ist nicht nur der 200-Tages-Durchschnitt relevant, sondern auch der 50-Tages-Durchschnitt wird berücksichtigt. Der letzte Schlusskurs (16,71 USD) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-22,75 Prozent), was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Aktuelles KGV von Regions: Wie sieht es aus?

Regios liegt, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), bei 8.15 und damit unterhalb des Branchendurchschnitts (-5726.01 Prozent). Der Branche Banks-Regional wird ein Wert von 474.82...