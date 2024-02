Wie verbringen Menschen ihre Zeit? Statistikbehörde stellt Studie vor

BERLIN (dpa-AFX) - Wie verbringen die Menschen in Deutschland ihre Zeit? Diese Frage beleuchtet eine Studie des Statistischen Bundesamtes, die an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) in Berlin vorgestellt wird. Die befragten Haushalte geben Auskunft darüber, wie viel Zeit sie im Jahr 2022 für die unterschiedlichen Lebensbereiche aufgewendet haben, hieß es vorab. Die Zeitverwendungserhebung wird nur alle zehn Jahre durchgeführt./utz/DP/jha