Wie steht es um die Zukunft der SolarEdge Aktie?

Innerhalb der letzten drei Monate wurde SolarEdge von insgesamt 14 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Meinung zu dieser Aktie ist “neutral”, basierend auf 7 positiven, 7 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Im vergangenen Monat gab es sieben positive, zehn neutrale und keine negativen Bewertungen von qualifizierten Analysten. Kurzfristig betrachtet, ergibt sich für uns aus diesem Feedback eine “neutrale” Gesamtbewertung.

Gemäß der Durchschnittsberechnung von Kursprognosen in Höhe von 365.61 USD für dieses Wertpapier besteht ein Aufwärtspotential von 27.37 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs in Höhe von 272.15 USD, sofern man den Meinungen der Analysten folgt.

Somit kann eine Empfehlung zur Investition in SolarEdge mit einem Kursziel von $365.61 abgeleitet werden.