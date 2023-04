Wie steht es um die Thor Industries Aktie? Eine Analyse

In den vergangenen drei Monaten wurden 10 Bewertungen von Analysten der Research-Abteilungen für die Thor Industries Aktie vorgenommen. Dabei gab es eine “Gut” Einstufung, sieben “Neutral” und zwei “Schlecht”. Basierend darauf ist eine langfristige Einschätzung von “Neutral” angemessen. Betrachten wir die Ergebnisse der letzten Monatsstudien, so wird die Aktie als “Neutral” bewertet. In diesem Zeitraum gab es eine “Gut”, sieben “Neutral” und zwei “Schlecht”-Einstufungen. Das Kursziel wird im Durchschnitt bei 84,10 USD gesehen, was einem erwarteten Anstieg von 18,52 Prozent entspricht. Die aktuellen Schlusskurse sind mit 70,44 USD niedriger und somit gibt es eine Kaufempfehlung mit einer Bewertung von 84,10 USD für diese Aktie. Zusammenfassend lautet das Gesamturteil für die Thor Industries Aktie laut Analystenbewertungen...