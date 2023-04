Wie steht es um die Norma Aktie? Eine Analyse der aktuellen Marktlage

Die Norma-Aktie weist in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 18,59 EUR auf. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 21,44 EUR (+15,33 Prozent Differenz). Aus charttechnischer Sicht erhält die Norma-Aktie daher eine “Gut”-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft als wichtiger Indikator betrachtet. Hier liegt der letzte Schlusskurs (21,44 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-8,81 Prozent), wodurch die Norma-Aktie auch in dieser Hinsicht “Schlecht” bewertet wird.

Dividendenrenditen bei Norma: Welche Erträge erwarten die Anleger?

Bei der Bewertung einer Aktie spielt die Dividendenrendite eine wichtige Rolle. Sie gibt an, in welchem Verhältnis die jährliche Dividendenausschüttung zum aktuellen Aktienkurs steht. Norma zeigt hier eine...