Wie stabil ist eMnet Japan wirklich?

Die technische Analyse der Emnet Japan-Aktie zeigt eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von -23,04 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 810,82 JPY, was einer Abweichung von -1,83 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Emnet Japan liegt bei 68,57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung zeigt sich in den sozialen Medien und Diskussionen als neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Emnet Japan in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Emnet Japan-Aktie daher von der Redaktion in allen Kategorien ein "Neutral"-Rating.