Wie stabil ist Zhejiang Sunflower Light Energy Science wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie von Zhejiang Sunflower Great Health als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhejiang Sunflower Great Health-Aktie beträgt der RSI7-Wert 62,96, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 54,95, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Sunflower Great Health aktuell bei 107. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ist dies weder eine Unter- noch Überbewertung. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite der Zhejiang Sunflower Great Health-Aktie beträgt 0 Prozent, was 0,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Zhejiang Sunflower Great Health-Aktie um 11 Prozent darunter. Jedoch liegt die Rendite im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche deutlich darüber. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

