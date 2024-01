Wie stabil ist Zhejiang Runtu wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Runtu-Aktie zeigt einen Wert von 67 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI-Wert (65,98) bestätigt diese Einschätzung, da auch hier die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft wird.

Die Dividendenrendite für Zhejiang Runtu beträgt derzeit 3,78 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt (3,59 Prozent) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Runtu liegt bei 44, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" als durchschnittlich einzustufen ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Zhejiang Runtu wird durch weiche Faktoren wie Kommentare in den sozialen Medien beeinflusst. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist, wurden in den letzten zwei Tagen auch negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft.