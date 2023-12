Wie stabil ist Zhejiang Rifa Digital Precision Machinery wirklich?

Die Dividendenrendite von Zhejiang Rifa Precision Machinery beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,72 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhalten die Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -4,26 Prozent, was 4,63 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,37 Prozent für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 0,34 Prozent, und Zhejiang Rifa Precision Machinery liegt aktuell 4,6 Prozent darunter. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für Zhejiang Rifa Precision Machinery war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Rifa Precision Machinery liegt bei 208,35, was in etwa dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.