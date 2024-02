Wie stabil ist Young, ?s Brewery wirklich?

Die technische Analyse der Young & 'S Brewery-Aktie zeigt eine Abweichung von -8,42 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1113,75 GBP und dem aktuellen Kurs von 1020 GBP. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Eine ähnliche Bewertung ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 1063,56 GBP liegt, was einer Abweichung von -4,1 Prozent entspricht. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit charttechnisch als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung für Young & 'S Brewery ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Beim Branchenvergleich Aktienkurs ergibt sich eine Unterperformance der Aktie von -16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Young & 'S Brewery 10,68 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -1,37 Prozent, und Young & 'S Brewery liegt aktuell 14,7 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt keine überkauften oder überverkauften Werte, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Young & 'S Brewery-Aktie.