Wie stabil ist Young, ?s Brewery wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und zeigt so an, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Young & 'S Brewery-Aktie liegt bei 53, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage Basis 67,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Young & 'S Brewery basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, jedoch in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negativ. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie hat sich in den letzten Wochen eine negative Veränderung gezeigt. Obwohl die Aufmerksamkeit über das Unternehmen zugenommen hat, zeigt die Stimmung der Marktteilnehmer eine Tendenz zu negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Young & 'S Brewery im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,69 Prozent erzielt, was 4,98 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus dem Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 0,58 Prozent, und Young & 'S Brewery liegt aktuell 1,1 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.