Wie stabil ist YTLration Bhd wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Ytl Bhd betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 45,45 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,75 keine Über- oder Unterkauft-Situation an, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Ytl Bhd in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über ein Unternehmen kann Aufschluss darüber geben, ob es derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Ytl Bhd unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ytl Bhd-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 34,52 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 59 JPY liegt, was einem Unterschied von +70,92 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (46,75 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+26,2 Prozent), was zu einer weiteren "guten" Bewertung führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare in sozialen Medien ergab, dass die Stimmung gegenüber Ytl Bhd überwiegend negativ war und in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "schlecht" eingestuft.