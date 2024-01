Wie stabil ist Xian Shaangu Power wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Xi'an Shaangu Power betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 32,26 Punkte, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,79, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionstätigkeit in Bezug auf Xi'an Shaangu Power. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Xi'an Shaangu Power von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ, daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Xi'an Shaangu Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,12 Prozent, was einer Underperformance von -24,76 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche entspricht. Auch im Sektorvergleich lag das Unternehmen 24,57 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt "schlechten" Rating in dieser Kategorie führt.