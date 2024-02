Wie stabil ist Xiamen Intretech wirklich?

Der Aktienkurs von Xiamen Intretech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,59 Prozent erzielt, was 6,87 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,72 Prozent) für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -6,91 Prozent, und Xiamen Intretech liegt aktuell 7,68 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet aufgrund der Unterperformance.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird Xiamen Intretech langfristig eine mittlere Aktivität zugeschrieben, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nach Messung kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Intretech liegt mit einem Wert von 25,22 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass die Xiamen Intretech mit einem Kurs von 15,76 CNH inzwischen -9,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -13,45 Prozent zum GD200 aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.