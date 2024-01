Wie stabil ist Xiamen Academy Of Building Research wirklich?

Die Anlegerstimmung gegenüber Lets war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab drei positive und ein negatives Handelstage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Lets auf 7-Tage-Basis überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch neutral, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Lets-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating im RSI-Bereich.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Lets für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Aus technischer Sicht erhält die Lets-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf dem Schlusskurs der letzten 200 Handelstage, sowie dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der letzte Schlusskurs zeigt jedoch auch eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Zusammen ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Stimmung gegenüber Lets neutral bis negativ ist, und auch die technische Analyse keine klare Richtung vorgibt. Anleger sollten daher weiterhin vorsichtig agieren.